Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 54 выпуск от 28.12.2021 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе мама подружка Оля, мама с ошибками прошлого Ксения и идеальная мама Алина приедут в гости к маме на максимум Наде. Героиня познакомит соперниц со своей семьей и расскажет, почему она с максимальной ответственностью заботится о безопасности дома.

Участница проекта Супермама сезон 4 Надя привыкла все доводить до максимального результата. Она получила образование парикмахера и открыла салон красоты, решила похудеть и стала нутрициологом, пошла просто позаниматься в тренажерный зал и стала мастером спорта по пауэрлифтингу. Действительно ли в жизни Нади все так идеально и просто? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн семейное реалити Супермама сезон 4 выпуск 54.

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 53 выпуск (эфир от 27.12.2021)