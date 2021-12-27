В семейном реалити Супермама 4 сезон 53 выпуск от 27.12.2021 борьба столичных участниц за почетное звание супермамы выйдет на кардинально новый уровень! Чего ждать от решительно настроенных соперниц: секретных тактик или неприкрытой атаки? Ответ – вскоре!

В 53 выпуске семейного реалити Супермама 2021 встретятся самые воинственные участницы:

– Идеальная мама Алина, семья которой – безупречная картинка;

– Мама с ошибками молодости Ксения, восстанавливающая отношения со взрослым сыном;

– Мама на максимум Надя, главная миссия которой – безопасность ребенка;

– Мама-подружка Оля, которая благодаря небольшой разнице в возрасте, относится к детям, как к друзьям.

Первой продемонстрировать свою безупречную жизнь решится идеальная мама Алина. Она убеждена, что роли мамы, жены, хозяйки и бизнес леди она исполняет на отлично. Но подтвердит ли ее уверенность ревизия скрупулезных соперниц, которые захотят найти как можно больше недостатков в ее идеальной жизни? Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 53 выпуск от 27.12.2021 на сайте СТБ и узнайте развязку этой напряженной проверки!

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 52 выпуск (эфир от 23.12.2021)