Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 52 выпуск от 23.12.2021 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе вы познакомитесь с мамой-интеллектуалкой Дианой, которая никогда не делает того, чего не хочет и считает себя автором своей жизни. Действительно ли у нее все так идеально? Проверят требовательные соперницы.

В 52 выпуске Супермама 2021 Диана расскажет, что у нее есть домработница, повар, няня, стилист, визажист, диетолог, семейный бухгалтер и даже тренер по интимному фитнесу. Благодаря такому количеству помощниц Диана может направлять свои силы на развитие и достижение новых целей. Хотите узнать сколько времени героиня проводит с детьми? И какие у нее отношения с мужем? Смотрите онлайн проект Супермама сезон 4 выпуск 52.

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 51 выпуск (эфир от 22.12.2021)