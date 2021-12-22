В семейном реалити Супермама 4 сезон 51 выпуск от 22.12.2021 рассказать о жизни, где царят строгие законы, будет готова кошерная мама Настя, воспитывающая двух дочерей и соблюдающая все еврейские традиции.

В ее семье царит согласие, любовь и понимание, а педагогические принципы еврейской мамы предполагают отсутствие наказаний, диктатуры и насилия со стороны родителей. Именно поэтому Настя убеждена, что в этот раз почетное звание супермамы получит именно она. Однако прежде чем дойти до финала в 51 выпуске проекта Супермама 2021 участнице придется выстоять ревизию конкуренток.

Если хозяйственность и полная стерильность приятно поразят других претенденток на звание супермамы, то воспитание детей и отношения с мужем окажутся далекими от безупречности. Почему Диана, Маргарита и Елена сделают вывод, что Настя морально не готова к материнству? И поддержит ли их мнение Дмитрий Карпачев? Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 51 выпуск от 22.12.2021 на сайте СТБ и узнайте ответы прямо сейчас.

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 50 выпуск (эфир от 21.12.2021)