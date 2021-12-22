У сімейному реаліті Супермама 4 сезон 51 випуск від 22.12.2021 розповісти про життя, де панують суворі закони, буде готова кошерна мама Настя, яка виховує двох донечок і дотримується усіх єврейських традицій.

У її родині панує злагода, любов і розуміння, а педагогічні принципи єврейської мами передбачають відсутність покарань, диктатури та насилля з боку батьків. Саме тому Настя переконана, що цього разу почесне звання супермами отримає саме вона. Однак перш ніж дійти до фіналу в 51 випуску проєкту Супермама 2021 учасниці доведеться вистояти ревізію конкуренток.

Якщо хазяйновитість і цілковита стерильність приємно вразять інших претенденток на звання супермами, то її виховання дітей і стосунки з чоловіком виявляться далекими від бездоганності. Чому Діана, Маргарита й Олена зроблять висновок, що Настя морально не готова до материнства? І чи підтримає їхню думку Дмитро Карпачов? Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 51 випуск від 22.12.2021 на сайті СТБ і дізнайтеся відповіді просто зараз.

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 50 випуск (ефір від 21.12.2021)