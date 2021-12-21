Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 50 випуск від 21.12.2021 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі домашня директорка Маргарита покаже суперницям, як вона керує своєю родиною. Героїні 35 років. Вона виховує 9-річного сина Мішу, а також чекає на появу ще одного хлопчика. У 50 випуску Супермама 2021 Маргарита розповість суперницям, любить, коли в домі ідеально чисто, а на кухні пахне смачною їжею, тому може займатися домашніми справами до напівпритомного стану. Як на це відреагують матусі? Що їх здивує у стосунках Маргарити з чоловіком? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супермама сезон 4 випуск 50.

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 49 випуск (ефір від 20.12.2021)