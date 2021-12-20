У сімейному реаліті Супермама 4 сезон 49 випуск від 20.12.2021 позмагатися у хазяйновитості, вихованні дітей та самореалізації готові нові мами з Дніпра:

інтелектуалка Діана, головна цінність якої – час;

домашня мама-директорка Маргарита, яка своєю реалізацією вважає материнство й домоводство;

яскрава мама Олена, яка розпочинає нове життя;

релігійна мама-єврейка Настя.

У 49 випуску сімейного реаліті Супермама 2021 продемонструвати свої бездоганні стосунки з доньками буде готова Олена. За її словами їхні відносини з дівчатками сповнені довірою, дружбою та відсутністю будь-якого страху. Діти знають, що мама – найкращий товариш, який завжди підтримає їх у найавантюрніших і найшаленіших ідеях.

Однак ідеальна картинка родини в очах інших учасниць зруйнується тоді, коли вони дізнаються про аб’юзивний шлюб Олени, який вона терпіла тринадцять років. Нині вона чекає розлучення і намагається почати життя з чистого аркуша.

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 49 випуск від 20.12.2021 і дізнайтеся:

чим виявляться слова яскравої мами про чоловіка-кривдника: правдою чи брехнею?

чи вдасться учасницям поспілкуватися з чоловіком Олени, аби дізнатися його версію?

як прокоментує цю ситуацію психолог проєкту Дмитро Карпачов?

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 48 випуск (ефір від 16.12.2021)