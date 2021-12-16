Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 48 випуск від 16.12.2021 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі гостей прийме мама-інфлюенсерка Таня, яка своїм прикладом показує, що материнство не стоїть на заваді самореалізації. Героїня вважає себе лідеркою думок, за якою слідкують близько 90 тисяч підписників. Суперницям Тані стане цікаво подивитися статистику її профілю. Чи погодиться учасниця показати, скільки людей реально дивиться її сторіс?

У 48 випуску Супермама 2021 фінальна зустріч пройде дуже неочікувано. Лана знайде цікавий компромат на суперницю, а Дмитро Карпачов розкриє шокуючу правду про стан здоров’я дитини однієї з учасниць. Хто отримає головний титул? Дивіться онлайн проєкт Супермама сезон 4 випуск 48.

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 47 випуск (ефір від 15.12.2021)