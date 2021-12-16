Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 48 выпуск от 16.12.2021 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе гостей примет мама-инфлюенсер Таня, которая своим примером показывает, что материнство не мешает самореализации. Героиня считает себя лидером мнений, за которой следят около 90 тысяч подписчиков. Соперницам Тани будет интересно посмотреть статистику ее профиля. Согласится ли участница показать, сколько людей реально смотрит ее сторис?

В 48 выпуске Супермама 2021 финальная встреча пройдет очень неожиданно. Лана найдет интересный компромат на соперницу, а Дмитрий Карпачёв раскроет шокирующую правду о состоянии здоровья ребенка одной из участниц. Кто получит главный титул? Смотрите онлайн проект Супермама сезон 4 выпуск 48.

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 47 выпуск (эфир от 15.12.2021)