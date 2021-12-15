В семейном реалити Супермама 4 сезон 47 выпуск от 15.12.2021 тройка мамочек придет в гости к эксцентричной маме-императрице Марте, которая любит эпатировать и привлекать внимание к своей личности. Многолетние практики, ретриты и медитации помогли ей пробудить свою внутреннюю императрицу, которая получает от жизни абсолютно все. Но есть ли среди такой высокодуховности место для режима, стабильности и безопасности? Это проверит мамконтроль в 47 выпуске реалити Супермама 2021.

Своих гостей эта мама встретит в своем фирменном стиле и с порога устроит им мастер-класс по женственности и сексуальности в довольно откровенном наряде. Однако этот перформанс окажется лишь верхушкой айсберга под названием эпатаж. Какие шокирующие подробности скрывает материнство Марты? Из-за чего одна из ее соперниц не сможет сдержать своего гнева? Почему ее детям угрожает серьезная опасность? Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 47 выпуск от 15.12.2021 на сайте СТБ и узнайте ответы на эти вопросы одними из первых.

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