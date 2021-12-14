Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 46 выпуск от 14.12.2021 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе мама-императрица Марта, мама-вселенная Татьяна и мама-инфлюенсер Таня проведут проверку в доме восточной мамы Ланы и узнают 1001 тайну ее жизни. Лана воспитывает полуторагодовалую дочь Марту и пытается проводить с ней максимально много времени. Женщина считает, что до двух лет ребенку важно быть рядом с мамой и получать от нее любовь и заботу. Что о таком подходе к воспитанию скажут соперницы?

В 46 выпуске Супермама 2021 Лана расскажет конкуренткам, как ей удалось открыть собственную школу восточного танца и создать свое восточное шоу. Также героиня признается, что, несмотря на то, что она работает и хорошо зарабатывает, все домашние дела она ведет сама. Как Лана все успевает? Ценит ли муж ее старания? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супермама сезон 4 выпуск 46.

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