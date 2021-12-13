В семейном реалити Супермама 4 сезон 45 выпуск от 13.12.2021 стартует новая неделя знакомств и соревнований за титул, о котором мечтает каждая участница! В этот раз пополнить ряды безупречных мамочек готовы:

– мама-инфлюенсер Татьяна, привыкшая достигать самых высоких вершин и вести за собой людей;

– интеллигентная мама-вселенная Татьяна, которая девяносто пять процентов своего времени посвящает прелестным двойняшкам;

– феерическая мама-императрица Марта, для которой сексуальность – естественный дар каждой женщины;

– загадочная восточная красавица Лана, успевающая добиваться успехов в самореализации и семейной жизни.

В 45 выпуске реалити Супермама 2021 первой продемонстрировать свою жизнь будет готова мама-вселенная Татьяна. Она воспитывает пятилетних Иванка и Маричку, которых обожает больше всего. Для этой мамы декрет – не тюрьма, а отличная возможность насладиться материнством и видеть, как взрослеют и развиваются ее малыши.

Однако другие участницы не будут разделять позицию Татьяны, упрекая ее в нехватке времени на самореализацию и собственные интересы. Почему впоследствии, узнав историю болезненного опыта женщины, конкуренткам станет неловко из-за своей критики? Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 45 выпуск от 13.12.2021 на сайте СТБ и увидьте этот напряженный момент своими глазами.

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