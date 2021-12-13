У сімейному реаліті Супермама 4 сезон 45 випуск від 13.12.2021 стартує новий тиждень знайомств і змагань за титул, про який мріє кожна учасниця! Цього разу поповнити ряди бездоганних матусь готові:

– мама-інфлюенсерка Тетяна, яка звикла досягати найвищих вершин і вести за собою людей;

– інтелігентна мама-всесвіт Тетяна, яка дев’яносто п’ять відсотків свого часу присвячує чарівним двійнятам;

– феєрична мама-імператриця Марта, для якої сексуальність – природний дар кожної жінки;

– загадкова східна красуня Лана, яка встигає досягати успіхів у самореалізації та сімейному житті.

У 45 випуску реаліті Супермама 2021 першою продемонструвати своє життя буде готова мама-всесвіт Тетяна. Вона виховує п’ятирічних Іванка й Марічку, яких обожнює понад усе. Для цієї матусі декрет – не в’язниця, а чудова можливість насолодитися материнством і бачити, як дорослішають і розвиваються її малюки.

Однак інші учасниці не поділятимуть позицію Тетяни, дорікаючи їй браком часу на самореалізацію та власні інтереси. Чому згодом, дізнавшись про історію болісного досвіду жінки, конкуренткам стане ніяково через свою критику? Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 45 випуск від 13.12.2021 на сайті СТБ і побачте цей напружений момент на власні очі.

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