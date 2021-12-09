Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 44 випуск від 09.12.2021 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі гостей прийме запальна та творча мама Настя. Вона бере участь у конкурсах краси, веде заходи та співає. Героїня запросить матусь на зйомку свого кліпу та покаже зсередини, як відбувається весь процес. Чи сподобається конкуренткам творчість Насті? Дізнайтеся просто зараз!

Героїня 44 випуску Супермама 2021 розповість суперницям, що дуже пишається дружніми стосунками з донькою. Вони разом ходять у салони краси та можуть обговорювати хлопців. Настя не змушує Машу гарно вчитися, адже вважає, що відмінні оцінки в школі не є запорукою успіху в житті. Що Діана, Оксана та Яна скажуть про такий підхід до виховання? Не пропустіть цікаву ревізію і фінальну зустріч матусь – дивіться онлайн проєкт Супермама сезон 4 випуск 44 на СТБ.

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 43 випуск (ефір від 08.12.2021)