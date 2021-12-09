Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 44 выпуск от 09.12.2021 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе гостей примет зажигательная и творческая мама Настя. Она участвует в конкурсах красоты, ведет мероприятия и поет. Героиня пригласит мамочек на съемку своего клипа и покажет изнутри, как происходит весь процесс. Понравится ли конкуренткам творчество Насти? Узнайте прямо сейчас!

Героиня 44 выпуска Супермама 2021 расскажет соперницам, что очень гордится дружескими отношениями с дочерью. Они вместе ходят в салоны красоты и могут обсуждать парней. Настя не заставляет Машу хорошо учиться, ведь считает, что отличные оценки в школе не являются залогом успеха в жизни. Что Диана, Оксана и Яна скажут о таком подходе к воспитанию? Не пропустите интересную ревизию и финальную встречу мамочек – смотрите онлайн проект Супермама сезон 4 выпуск 44 на СТБ.

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 43 выпуск (эфир от 08.12.2021)