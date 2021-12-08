В семейном реалити Супермама 4 сезон 43 выпуск от 08.12.2021 мастер-класс по материнству проведет прокаченная гуру TikTok Диана. Она уверена, что титул супермамы создан именно для нее, ведь ей удается совмещать декрет с саморазвитием и ведение блога в социальных сетях. Ее сын и дочь – самые счастливые дети, не знающие никаких запретов и имеющие собственное право выбора.

Проверить виртуальные и реальные достижения прогрессивной и прокаченной мамы в 43 выпуске проекта Супермама 2021 будет готова делегация конкуренток. Им очень повезет, ведь местом их встречи станет не дом, а офис, где работает Диана. Более того, мама-тиктокерша решит пригласить в свой виртуальный мир Настю, Яну и Оксану, проведя для них лекцию в своей школе блогеров.

Окажутся ли эти знания действительно ценными? Удается ли Диане получать стабильный доход благодаря этому делу? Почему конкурентки услышат не самые лестные слова от лектора в свой адрес? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 43 выпуск от 08.12.2021 на сайте СТБ.

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