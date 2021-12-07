Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 42 выпуск от 07.12.2021 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе зажигательная мама Настя, мама-тиктокерша Диана и мама на все руки Оксана приедут в гости к очень внимательной маме Яне. Героине 28 лет, и она воспитывает 6-месячную дочь Меланию. Она очень внимательная мама, которая следит за дочерью 24/7. Что другие мамочки скажут о таком подходе к воспитанию? Узнайте прямо сейчас!

В 42 выпуске Супермама 2021 Яна расскажет соперницам правду об отношениях с мужем. Как они отреагируют на ее признание? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супермама сезон 4 выпуск 42.

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 41 выпуск (эфир от 06.12.2021)