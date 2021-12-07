Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 42 випуск від 07.12.2021 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі запальна мама Настя, мама-тіктокерка Діана та мама на всі руки Оксана завітають у гості до надзвичайно пильної мами Яни. Героїні 28 років, і вона виховує 6-місячну доньку Меланію. Яна дуже уважна мама, яка слідкує за донькою 24/7. Що інші матусі скажуть про такий підхід до виховання? Дізнайтеся просто зараз!

У 42 випуску Супермама 2021 Яна розповість суперницям правду про стосунки з чоловіком. Як вони відреагують на її зізнання? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супермама сезон 4 випуск 42.

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 41 випуск (ефір від 06.12.2021)