У сімейному реаліті Супермама 4 сезон 41 випуск від 06.12.2021 за титул супермами змагатимуться учасниці з Дніпра:

– дисциплінована мама на всі руки Оксана;

– запальна мама Настя;

– прогресивна тіктокерка Діана, яка йде в ногу з часом;

– мама-панікерка Яна.

Першою показати майстер-клас із бездоганного побуду буде готова Оксана. У 41 випуску реаліті Супермама 2021 делегацію з трьох вибагливих матусь чекатиме приємний сюрприз – свіжоспечений домашній торт. Кулінарні здібності жінки підкорять смакові рецептори суперниць, тому вони влаштують ревізію складу холодильника Оксани.

У конкуренток складеться враження, що прибирання, приготування їжі та виховання дітей – єдине, навколо чого обертається життя дисциплінованої мами. Тому в матусь назбирається безліч запитань, на які вони зажадатимуть негайних відповідей. Чому відверта розмова викличе в Оксани сльози? Які таємниці з минулого донині негативно впливають на неї та її дітей? Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 41 випуск від 06.12.2021 на сайті СТБ і станьте свідком цієї напруженої розмови.

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 40 випуск (ефір від 02.12.2021)