Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Супермама 4 сезон 41 випуск від 06.12.2021

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 41 випуск від 06 грудня 2021. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супермама 4 сезон 41 випуск (ефір від 06.12.2021) на СТБ
Выпуск 41 | 06.12.2021 | Сезон 4

У сімейному реаліті Супермама 4 сезон 41 випуск від 06.12.2021 за титул супермами змагатимуться учасниці з Дніпра:

    – дисциплінована мама на всі руки Оксана;

    – запальна мама Настя;

    – прогресивна тіктокерка Діана, яка йде в ногу з часом;

    – мама-панікерка Яна.

Першою показати майстер-клас із бездоганного побуду буде готова Оксана. У 41 випуску реаліті Супермама 2021 делегацію з трьох вибагливих матусь чекатиме приємний сюрприз – свіжоспечений домашній торт. Кулінарні здібності жінки підкорять смакові рецептори суперниць, тому вони влаштують ревізію складу холодильника Оксани.

У конкуренток складеться враження, що прибирання, приготування їжі та виховання дітей – єдине, навколо чого обертається життя дисциплінованої мами. Тому в матусь назбирається безліч запитань, на які вони зажадатимуть негайних відповідей. Чому відверта розмова викличе в Оксани сльози? Які таємниці з минулого донині негативно впливають на неї та її дітей? Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 41 випуск від 06.12.2021 на сайті СТБ і станьте свідком цієї напруженої розмови.

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 40 випуск (ефір від 02.12.2021)

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send