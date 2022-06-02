Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 40 випуск від 02.06.2022 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі свій вишуканий світ покаже мама-естетка Регіна. Героїня виготовляє дизайнерські ювелірні вироби, які продаються у всьому світі. Вона любить оточувати себе красивими речами, які зберігають у собі історію. Регіна знаходить на сміттєзвалищах антикварні меблі та дає їм друге життя. Чи оцінять суперниці таке хобі? Дивіться у 40 випуску Супермама сезон 4.

Регіна виховує двох дітей: 19-річного Ваню та 13-річну Василісу. З самого дитинства мама прищеплює їм любов до мистецтва та всього прекрасного. Вона хоче, щоб її діти жили лакшері життям, отримали гарну освіту та досягли успіху. Які насправді стосунки в Регіни з дітьми? Дивіться онлайн проєкт Супермама сезон 4 випуск 40.

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 39 випуск (ефір від 01.06.2022)