Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 40 выпуск от 02.06.2022 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе свой изысканный мир покажет мама-эстетка Регина. Героиня производит дизайнерские ювелирные изделия, которые продаются по всему миру. Она любит окружать себя красивыми вещами, хранящими в себе историю. Регина находит на мусорной свалке антикварную мебель и дает ей вторую жизнь. Оценят ли соперницы такое хобби? Смотрите в 40 выпуске Супермама сезон 4.

Регина воспитывает двоих детей: 19-летнего Ваню и 13-летнюю Василису. С самого детства мама привив

ает им любовь к искусству и всему прекрасному. Она хочет, чтобы ее дети жили лакшери жизнью, получили хорошее образование и достигли успеха. Какие на самом деле отношения у Регины с детьми? Смотрите онлайн проект Супермама сезон 4 выпуск 40.

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 39 выпуск (эфир от 01.06.2022)