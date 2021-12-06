В семейном реалити Супермама 4 сезон 41 выпуск от 06.12.2021 за титул супермамы будут соревноваться участницы из Днепра:

— дисциплинированная мама на все руки Оксана;

— зажигательная мама Настя;

— прогрессивная тиктокерша Диана, идущая в ногу со временем;

— мама-паникерша Яна.

Первой показать мастер-класс по безупречному быту будет готова Оксана. В 41 выпуске реалити Супермама 2021 делегацию из трех придирчивых мам будет ожидать приятный сюрприз – свежеиспеченный домашний торт. Кулинарные способности женщины покорят вкусовые рецепторы соперниц, поэтому они устроят ревизию состава холодильника Оксаны.

У конкуренток сложится впечатление, что уборка, готовка и воспитание детей – единственное, вокруг чего крутится жизнь дисциплинированной мамы. Поэтому у мамочек накопится множество вопросов, на которые они потребуют немедленных ответов. Почему откровенный разговор вызовет у Оксаны слезы? Какие тайны из прошлого по сей день негативно влияют на нее и ее детей? Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 41 выпуск от 06.12.2021 на сайте СТБ и станьте свидетелем этого напряженного разговора.

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 40 выпуск (эфир от 02.12.2021)