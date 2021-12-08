У сімейному реаліті Супермама 4 сезон 43 випуск від 08.12.2021 майстер-клас із материнства проведе прокачана гуру TikTok Діана. Вона впевнена, що титул супермами створений саме для неї, адже їй вдається поєднувати декрет із саморозвитком і веденням блогу в соціальних мережах. Її син і донька – найщасливіші діти, які не знають жодних заборон і мають власне право вибору.

Перевірити віртуальні та реальні здобутки прогресивної і прокачаної мами у 43 випуску проєкту Супермама 2021 буде готова делегація конкуренток. Їм неабияк пощастить, адже місцем їхньої зустрічі стане не дім, а офіс, де працює Діана. Ба більше, мама-тіктокерка вирішить запросити у свій віртуальний світ Настю, Яну та Оксану, провівши для них лекцію у своїй школі блогерів.

Чи виявляться ці знання справді цінними? Чи вдається Діані отримувати стабільний дохід завдяки цій справі? Чому конкурентки почують не найприємніші слова від лекторки на свою адресу? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 43 випуск від 08.12.2021 на сайті СТБ.

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