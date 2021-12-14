Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 46 випуск від 14.12.2021 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі мама-імператриця Марта, мама-всесвіт Тетяна і мама-інфлюенсерка Таня проведуть перевірку в домі східної мами Лани і дізнаються 1001 таємницю її життя. Лана виховує півторарічну доньку Марту та намагається проводити з нею максимально багато часу. Жінка вважає, що до двох років дитині важливо бути поруч з мамою і отримувати від неї любов і турботу. Що про такий підхід до виховання скажуть суперниці?

У 46 випуску Супермама 2021 Лана розповість конкуренткам, як їй вдалося відкрити власну школу східного танцю та створити своє східне шоу. Також героїня зізнається, що попри те, що вона працює і гарно заробляє, всі домашні справи вона веде сама. Як Лана все встигає? Чи цінує чоловік її старання? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супермама сезон 4 випуск 46.

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 45 випуск (ефір від 13.12.2021)