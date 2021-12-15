У сімейному реаліті Супермама 4 сезон 47 випуск від 15.12.2021 трійка матусь завітає в гості до ексцентричної мами-імператриці Марти, яка полюбляє епатувати та привертати увагу до своєї особистості. Багаторічні практики, ретрити та медитації допомогли їй пробудити свою внутрішню імператрицю, яка отримує від життя абсолютно все. Але чи є серед такої високодуховності місце для режиму, стабільності та безпеки? Це перевірить мамконтроль у 47 випуску реаліті Супермама 2021.

Своїх гостей ця матуся зустріне у своєму фірмовому стилі та з порогу влаштує їм майстер-клас з жіночності й сексуальності в доволі відвертому вбранні. Однак цей перформанс виявиться лише верхівкою айсбергу під назвою епатаж. Які приголомшливі подробиці приховує материнство Марти? Через що одна з її суперниць не зможе стримати свого гніву? Чому її дітям загрожує серйозна небезпека? Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 47 випуск від 15.12.2021 на сайті СТБ і дізнайтеся відповіді на ці запитання одними з перших.

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