В семейном реалити Супермама 4 сезон 49 выпуск от 20.12.2021 посоревноваться в хозяйственности, воспитании детей и самореализации готовы новые мамы из Днепра:

интеллектуалка Диана, главная ценность которой – время;

домашняя мама-директор Маргарита, которая своей реализацией считает материнство и домоводство;

яркая мама Елена, начинающая новую жизнь;

религиозная мать-еврейка Настя.

В 49 выпуске семейного реалити Супермама 2021 продемонстрировать свои безупречные отношения с дочерьми будет готова Елена. По ее словам, их отношения с девочками полны доверия, дружбы и отсутствием какого-либо страха. Дети знают, что мама – лучший товарищ, который всегда поддержит их в самых авантюрных и безумных идеях.

Однако идеальная картинка семьи в глазах других участниц разрушится тогда, когда они узнают об абьюзивном браке Елены, который она терпела тринадцать лет. Сейчас она ждет развод и пытается начать жизнь с чистого листа.

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 49 выпуск от 20.12.2021 и узнайте:

чем окажутся слова яркой мамы о муже-обидчике: правдой или ложью?

удастся ли участницам пообщаться с мужем Елены, чтобы узнать его версию?

как прокомментирует эту ситуацию психолог проекта Дмитрий Карпачев?

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 48 выпуск (эфир от 16.12.2021)