Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 52 випуск від 23.12.2021 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі ви познайомитеся з мамою-інтелектуалкою Діаною, яка ніколи не робить того, чого не хоче і вважає себе автором свого життя. Чи справді у неї все так ідеально? Перевірять вимогливі суперниці.

У 52 випуску Супермама 2021 Діана розповість, що у неї є домробітниця, кухар, няня, стиліст, візажист, дієтолог, сімейний бухгалтер і навіть тренер з інтимного фітнесу. Завдяки такій кількості помічниць Діана може спрямовувати свої сили на розвиток і досягання нових цілей. Хочете дізнатися, скільки часу героїня проводить з дітьми? І які в неї стосунки з чоловіком? Дивіться онлайн проєкт Супермама сезон 4 випуск 52.

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 51 випуск (ефір від 22.12.2021)