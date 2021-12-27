У сімейному реаліті Супермама 4 сезон 53 випуск від 27.12.2021 боротьба столичних учасниць за почесне звання супермами вийде на кардинально новий рівень! Чого очікувати від рішуче налаштованих суперниць: секретних тактик чи неприхованої атаки? Відповідь – згодом!

У 53 випуску сімейного реаліті Супермама 2021 зустрінуться найвойовничіші учасниці:

– Ідеальна мама Аліна, родина якої – бездоганна картинка;

– Мама з помилками молодості Ксенія, яка відновлює стосунки з дорослим сином;

– Мама на максимум Надя, головна місія якої, – безпека дитини;

– Мама-подружка Оля, яка завдяки невеликій різниці у віці, ставиться до дітей, як до друзів.

Першою продемонструвати своє бездоганне життя наважиться ідеальна мама Аліна. Вона переконана, що ролі мами, дружини, хазяйки та бізнеследі вона виконує на відмінно. Але чи підтвердить її впевненість ревізія прискіпливих суперниць, які захочуть знайти якомога більше недоліків у її ідеальному житті? Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 53 випуск від 27.12.2021 на сайті СТБ і дізнайтеся розв’язку цієї напруженої перевірки!

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