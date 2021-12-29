В семейном реалити Супермама 4 сезон 55 выпуск от 29.12.2021 продемонстрировать свои гармоничные отношения с детьми, построенные на доверии, дружбе и общих интересах, готова мама-подружка Оля. Ее секрет успешных и счастливых отношений с детьми состоит в небольшой разнице в возрасте, благодаря которой она всегда на одной волне с сыном и дочерью.

Проверить насколько крепкая дружба Оли и ее детей, решат решительно настроенные на победу участницы мамконтроля в 55 выпуске реалити Супермама 2021. Местом их встречи станет не дом, где живет молодая мама, а ее святая святых – музыкальная студия, где она развивает свои творческие способности. Как Алина, Ксения и Надя оценят вокал соперницы? И не поскупятся ли на баллы при оценивании ее самореализации? Ответы – вскоре!

Познакомившись с впечатляющим перечнем творческих профессий Оли, участницы отправятся к ней домой, чтобы увидеть, как она поддерживает быт и успевает совмещать самореализацию с воспитанием двух подростков. Почему разговор тет-а-тет с дочерью мамы-подружки разочарует других участниц? Из-за чего отношения сводных брата и сестры далеки от идеала? Какой напряженный разговор будет ждать Олю с психологом проекта Дмитрием Карпачевым? Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 55 выпуск от 29.12.2021 на сайте СТБ и узнайте ответы на все вопросы первыми!

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