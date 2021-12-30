Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 56 выпуск от 30.12.2021 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе мама с ошибками прошлого Ксения покажет, как ей удалось найти подход ко взрослому сыну. Героиня рано стала мамой. Когда ребенку было 1,5 года она была вынуждена поехать в Киев на работу, поэтому оставила Дениса на бабушку и дедушку. Лишь когда мальчику исполнилось 15 лет мама забрала его к себе и начала налаживать доверительные отношения.

В 56 выпуске Супермама 2021 Надя, Алина и Оля проверят, удалось ли Ксении наверстать потерянное и стать близкой с сыном. Также мамочки придут на финальную встречу и узнают, кто из них одержит победу. Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супермама сезон 4 выпуск 56.

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