У сімейному реаліті Супермама 4 сезон 35 випуск від 24.11.2021 мамконтроль завітає в гості до усвідомленої мами Зої, яка виховує свою доньку Джаю у цілковитій гармонії й духовності.

Знайомство з її життям розпочнеться не вдома, а в парку. Там мама й донька часто практикують йогу та якісно проводять свій вільний час. У 35 випуску проєкту Супермама Зоя спробує долучити до цієї стародавньої корисної практики своїх конкуренток і підготує для них спеціальні наряди. Але чому одна з учасниць відмовиться від такого щедрого жесту жінки? Відповідь – згодом!

Постійні розмови Зої про духовність збентежать претенденток на звання супермами, а також психолога проєкту. Звідки у жінки така потреба в духовному збагаченні? Невже Дмитро Карпачов матиме рацію, зауваживши, що часто причиною таких ситуацій стає травматичне минуле? Дізнайтеся відповіді на ці запитання – дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 35 випуск від 24.11.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 34 випуск (ефір від 23.11.2021)