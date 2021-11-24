В семейном реалити Супермама 4 сезон 35 выпуск от 24.11.2021 мамконтроль придет в гости к осознанной маме Зое, которая воспитывает свою дочь Джаю в полной гармонии и духовности.

Знакомство с ее жизнью начнется не дома, а в парке. Там мама и дочь часто практикуют йогу и качественно проводят свое свободное время. В 35 выпуске проекта Супермама Зоя попытается вовлечь в эту древнюю полезную практику и своих конкуренток и подготовит для них специальные наряды. Но почему одна из участниц откажется от столь щедрого жеста женщины? Ответ – вскоре!

Постоянные разговоры Зои о духовности смутят претенденток на звание супермамы, а также психолога проекта. Откуда у женщины такая потребность в духовном обогащении? Неужели Дмитрий Карпачев окажется прав, заметив, что часто причиной таких ситуаций становится травматическое прошлое? Узнайте ответы на эти вопросы – смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 35 выпуск от 24.11.2021 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 34 выпуск (эфир от 23.11.2021)