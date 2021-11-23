Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 34 выпуск от 23.11.2021 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе проверку мамконтроля пройдет безотказная мама Настя. У нее особенно сильна связь со своей дочерью, ведь она кормила ее грудью до 3 лет. Настя считает, что ребенок должен быть рядом с мамой как можно дольше, поэтому ей трудно было смириться с мыслью о том, что дочь нужно отдавать в садик.

В 34 выпуске Супермама 2021 Настя расскажет, что после свадьбы она не работала ни одного дня и не хочет выходить на работу. Героиню устраивает то, что семью обеспечивает мужчина. Действительно ли в жизни Насти все так идеально, как она рассказывает? Какие на самом деле у нее отношения с мужем? Мамочки будут шокированы услышанным. Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супермама сезон 4 выпуск 34.

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 33 выпуск (эфир от 22.11.2021)