Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Супермама 4 сезон 33 выпуск от 22.11.2021

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 33 выпуск от 22 ноября 2021. Смотреть онлайн новый выпуск шоу Супермама 4 сезон 33 выпуск (эфир от 22.11.2021) на СТБ
Выпуск 33 | 22.11.2021 | Сезон 4

В семейном реалити Супермама 4 сезон 33 выпуск от 22.11.2021 новую неделю знакомств начнет четверка мамочек из Харькова:

  • очаровательная мама-экстрасенс Диана, успевающая совмещать воспитание трех дочерей с бизнесом;

  • безотказная мама Настя, для которой материнство – дело всей ее жизни;

  • мама Зоя, развивающая в дочери духовное начало;

  • эффектна Татьяна, в прошлом которой скрыта большая тайна.

В 33 выпуске реалити Супермама 2021 первое знакомство со своей безупречной жизнью начнет Диана. Многодетная мама воспитывает принцесс в роскоши и достатке, чтобы в будущем девочки стремились только к лучшему. Своим примером мама-экстрасенс Диана демонстрирует, что женщина может быть идеальна сразу в нескольких ролях: мамы, жены и бизнес-леди.

Как ей удается успевать все сразу? Неужели в этом ей помогают сверхспособности? И не использует ли их Диана как допинг для победы в финале? Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 33 выпуск от 22.11.2021 на сайте СТБ – узнайте ответы на все вопросы прямо сейчас!

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 32 выпуск (эфир от 18.11.2021)

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить