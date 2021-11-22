В семейном реалити Супермама 4 сезон 33 выпуск от 22.11.2021 новую неделю знакомств начнет четверка мамочек из Харькова:

очаровательная мама-экстрасенс Диана, успевающая совмещать воспитание трех дочерей с бизнесом;

безотказная мама Настя, для которой материнство – дело всей ее жизни;

мама Зоя, развивающая в дочери духовное начало;

эффектна Татьяна, в прошлом которой скрыта большая тайна.

В 33 выпуске реалити Супермама 2021 первое знакомство со своей безупречной жизнью начнет Диана. Многодетная мама воспитывает принцесс в роскоши и достатке, чтобы в будущем девочки стремились только к лучшему. Своим примером мама-экстрасенс Диана демонстрирует, что женщина может быть идеальна сразу в нескольких ролях: мамы, жены и бизнес-леди.

Как ей удается успевать все сразу? Неужели в этом ей помогают сверхспособности? И не использует ли их Диана как допинг для победы в финале? Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 33 выпуск от 22.11.2021 на сайте СТБ – узнайте ответы на все вопросы прямо сейчас!

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