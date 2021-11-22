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Video: Супермама 4 сезон 33 випуск від 22.11.2021

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 33 випуск від 22 листопада 2021. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супермама 4 сезон 33 випуск (ефір від 22.11.2021) на СТБ
Выпуск 33 | 22.11.2021 | Сезон 4

У сімейному реаліті Супермама 4 сезон 33 випуск від 22.11.2021 новий тиждень знайомств розпочне четвірка матусь із Харкова:

  • чарівна мама-екстрасенс Діана, яка встигає поєднувати виховання трьох доньок із бізнесом;

  • безвідмовна мама Настя, для якої материнство – справа всього її життя;

  • мама Зоя, яка розвиває у доньці духовне начало;

  • ефектна Тетяна, в минулому якої прихована велика таємниця.

У 33 випуску реаліті Супермама 2021 першою знайомство зі своїм бездоганним життям розпочне Діана. Багатодітна мама виховує принцес у розкоші та достатку, аби в майбутньому дівчатка прагнули лише до найкращого. Своїм прикладом мама-екстрасенс Діана демонструє, що жінка може бути ідеальною одразу в декількох ролях: мами, дружини та бізнеследі.

Як їй вдається встигати все й одразу? Невже в цьому їй допомагають надздібності? І чи не використає їх Діана як допінг задля перемоги у фіналі? Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 33 випуск від 22.11.2021 на сайті СТБ – дізнайтеся відповіді на всі запитання просто зараз!

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