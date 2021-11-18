Ви дивитеся онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 32 випуск від 18.11.2021 на сайті СТБ!

Пройти перевірку залишилось одній матусі – самовідданій Зарині. Жінка живе за принципом «Все найкраще – дітям». Вона економить на собі, на зовнішньому вигляді та здоров’ї заради 3-річної доньки Маші. Зарина готова віддати останню копійку на новий одяг, іграшки та вітамін для дитини – лише б Маша була щаслива та нічого не потребувала. Як таку позицію оцінять суперниці та психолог Дмитро Карпачов? Дізнайтеся просто зараз.

У 32 випуску проєкту Супермама 32 випуск знайомство з життям Зарини почнеться з її роботи. Жінка працює автомийницею та майже щодня виходять на роботу, аби оплачувати послуги няні. Шоком для конкуренток стане те, що майже всю свою заробітну плату вона віддає няні! Чому Зарина не прагне змінити свою складну ситуацію? Чим завершиться знайомство суперниць із донькою Машею? І хто стане переможницею цього тижня? Відповіді на запитання дізнайтеся першими – дивіться онлайн проєкт Супермама 4 сезон 32 випуск від 18.11.2021.

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