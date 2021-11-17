У сімейному реаліті Супермама 4 сезон 31 випуск від 17.11.2021 делегація матусь відправиться у гості до багатодітної мами Маргарити, для якої здоров’я – найголовніший життєвий пріоритет.

У свої двадцять шість років ця усвідомлена жінка встигла стати мамою п’ятьох чудових хлопчиків. Ще на першій зустрічі Маргарита повідомила, що один із хлопчиків – не її рідна кров, а син чоловіка від попереднього шлюбу, однак він так часто перебуває у них вдома, що молода мама теж бере активну участь у його вихованні. Але під час знайомства з хлопчиками в 31 випуску проєкту Супермама 2021 мамконтроль спантеличить дивний збіг: рідний син і пасинок Рити – однолітки!

Як таке можливо? Які приголомшливі таємниці приховує ця родина? І чи вдасться претенденткам на звання супермами довідатися про них? Не пропустіть неочікувану розв’язку нового знайомства – дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 31 випуск від 17.11.2021 на сайті СТБ!

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 30 випуск (ефір від 16.11.2021)