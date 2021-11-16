Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 30 випуск від 16.11.2021 на сайті СТБ – дізнайтеся, які подробиці з життя топової мами шокують її конкуренток!

Дар’ї лише двадцять вісім років, але за цей час вона встигла побудувати власну б’юті імперію. Жінці вдалося перетворитися із майстра перманентного макіяжу на власницю престижного салону. У 30 випуску проєкту Супермама вона зізнається, що вагітність не змусила її забути про роботу, а декрет у її розумінні – не час відновлення та єднання матері й дитини, а деградація.

Окрім власних фінансових перемог топова Дар’я пишається і своїм трирічним сином Ліваном, який випереджає своїх однолітків у розвитку на один рік і вміє керувати автівкою! Чи вдасться іншим матусям розгледіти прогресивний розвиток хлопчика? Чи ці слова виявляться лише вигадкою мами-бізнесвумен? Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 30 випуск від 16.11.2021 і дізнайтеся відповіді просто зараз!

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