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Дарье всего двадцать восемь лет, но за это время она успела построить собственную бьюти империю. Женщине удалось превратиться из мастера перманентного макияжа во владелицу престижного салона. В 30 выпуске проекта Супермама она признается, что беременность не заставила ее забыть о работе, а декрет в ее понимании – не время восстановления и единения матери и ребенка, а деградация.

Кроме собственных финансовых побед Дарья гордится и своим трехлетним сыном Ливаном, который опережает своих сверстников в развитии на один год и умеет управлять автомобилем! Удастся ли другим мамочкам рассмотреть прогрессивное развитие мальчика? Или эти слова окажутся лишь выдумкой мамы-бизнесвумен? Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 30 выпуск от 16.11.2021 и узнайте ответы прямо сейчас!

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