В семейном реалити Супермама 4 сезон 29 выпуск от 15.11.2021 за титул супермамы будут соревноваться новые участницы:

— топовая мама Дарья, для которой победа и самореализация – самые главные жизненные приоритеты;

— расслабленная домашняя мама Юлия, находящаяся в декрете уже семь лет;

— молодая многодетная мать Рита, главной ценностью которой является здоровье;

— самоотверженная Зарина, ограничивающая себя во всем ради благосостояния ребенка.

В 29 выпуске своими педагогическими методами поделится расслабленная мама Юлия, которая отважится первой принять мамконтроль у себя дома. Женщина воспитывает шестилетнюю дочь Киру, ради ухода за которой семь лет назад бросила работу. Сейчас она – счастливая мать, которая видит, как растет и развивается ее дочь каждый день, и жена, вдохновляющая своего мужа на новые достижения. Долговременный декрет для Юлии – кайф, без которого она не представляет своей жизни.

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— оправданы ли такие жертвы Юлии ради семьи?

— почему она не проявляет нежности по отношению к собственной дочери?

— на какие проблемы девочки расслабленная мама закрывает глаза?

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 28 выпуск (эфир от 11.11.2021)