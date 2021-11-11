Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 28 выпуск от 11.11.2021 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе гостей будет принимать мама-эколог Зина. Женщина воспитывает двоих детей: 4-летнего сына Макара и годовалую дочь Марусю. Зина – поклонница экологического подхода к жизни. Она поделится с соперницами своими методами заботы об окружающей среде, которым учит и детей. Оценят ли мамочки ее старания? И какие оценки выставят за хозяйственность, самореализацию и воспитание детей? Узнайте прямо сейчас!

В 28 выпуске Супермама 2021 финальная встреча мам закончится серьезным конфликтом двух участниц. Впервые в истории шоу женщины устроят настоящую драку. Что не поделят мамочки? И получат ли после этого главный титул? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супермама сезон 4 выпуск 28.

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 27 выпуск (эфир от 10.11.2021)