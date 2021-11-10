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Video: Супермама 4 сезон 27 выпуск от 10.11.2021

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Выпуск 27 | 10.11.2021 | Сезон 4

В семейном реалити Супермама 4 сезон 27 выпуск от 10.11.2021 мамконтроль вооружится бдительностью, придирчивостью и изрядной щепетильностью, ведь его будет ждать знакомство с жизнью очередной претендентки на звание идеальной мамочки!

На этот раз своей семьей и роскошной жизнью решит похвастаться мама в кайф Кристина. В 27 выпуске проекта Супермама 2021 она пригласит Аню, Любу и Зину не домой, а в загородный комплекс, где она каждый день нежится под лучами солнца вместе со своими детьми и любимым мужем.

Чем удивит конкуренток, казалось бы, идеальный брак Кристины? Какие шокирующие подробности всплывут наружу? И не повлияет ли это на шанс этой мамы победить в финале? Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 27 выпуск от 10.11.2021 на сайте СТБ – узнайте все ответы на вопросы прямо сейчас!

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