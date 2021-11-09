Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 26 выпуск от 09.11.2021 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшнем выпуске свои методы воспитания идеального мужчины покажет мама и мачеха в одном лице Люба. Участнице 48 лет, и она воспитывает 12-летнего сына Богдана. Семь лет назад Люба овдовела, потому с этого времени она заменяет сыну и мать, и отца.

Героиня 26 выпуска Супермама 2021 расскажет соперницам, что ей важно вырастить самостоятельного ребенка. В 12 лет Богдан умеет убирать в квартире, запустить стирку, приготовить есть, более того, парень знает, как можно заработать карманные деньги. Люба очень сильно гордится своим сыном и считает его надежной опорой и поддержкой. Но ее соперницам покажется, что мама слишком нагружает парня домашними делами, чем отнимает у него детство. На чьей стороне правда? Смотрите онлайн проект СТБ Супермама сезон 4 выпуск 26.

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 25 выпуск (эфир от 08.11.2021)