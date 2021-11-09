Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 26 випуск від 09.11.2021 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішньому випуску свої методи виховання ідеального чоловіка покаже мама й мачуха в одній особі Люба. Учасниці 48 років, і вона виховує 12-річного сина Богдана. Сім років тому Люба овдовіла, тому з цього часу вона заміняє сину і матір, і батька.

Героїня 26 випуску Супермама 2021 розповість суперницям, що їй важливо виростити самостійну дитину. У 12 років Богдан вміє поприбирати у квартирі, запустити прання, приготувати їсти, ба більше, хлопець знає, як можна заробити кишенькові гроші. Люба дуже сильно пишається своїм сином і вважає його надійною опорою та підтримкою. Проте її суперницям здасться, що мама занадто навантажує хлопця домашніми справами, чим забирає в нього дитинство. На чиєму боці правда? Дивіться онлайн проєкт СТБ Супермама сезон 4 випуск 26.

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