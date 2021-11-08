Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 25 випуск від 08.11.2021 на сайті СТБ – нова четвірка матусь чекає на знайомство! За почесне звання супермами змагатимуться матусі з Одеси:

– розслаблена мама в кайф Христина;

– енергійна мама-досягатор Аня;

– Люба, яка для свого сина і мама, і мачуха;

– тендітна екологиня Зіна.

Уже на першому знайомстві матусі не приховуватимуть свої запальні темпераменти, через що в 25 випуску проєкту Супермама 2021 між ними розпочнеться мініконфлікт! Що стане причиною для емоційної дискусії? І чи не вплине це на об’єктивне оцінювання надалі? Дізнайтеся згодом.

Першою познайомити конкуренток зі своїм життям нагода випаде головній кар’єристці цієї четвірки. Енергійна мама-досягатор Аня займається улюбленою справою, може похвалитися непоганими статками та виховує майбутню зірку. Чи все так бездоганно у її житті, перевірить делегація прискіпливих матусь. Не пропустіть цю захопливу ревізію – дивіться онлайн реаліті Супермама 4 сезон 25 випуск від 08.11.2021!

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 24 випуск (ефір від 04.11.2021)