Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 24 випуск від 04.11.2021 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі експацанка Іра Слюнько, мама-красуня Олена та широко обізнана мама Іриша завітають у гості до відповідальної мами Анжеліки. Чим здивує четверта учасниця своїх конкуренток? Дізнайтеся просто зараз!

Героїня 24 випуску Супермама 2021 Анжеліка виховує 10-місячну доньку Моніку. Жінка намагається дати своїй дитині все найкраще: гарний одяг, якісні іграшки та корисну їжу. Анжеліка ретельно слідкує за чистотою в оселі. Вона двічі на день миє підлогу в дитячій кімнаті та ретельно стерилізує усі предмети, які її донька може взяти до рота. Що про таку любов до чистоти скажуть суперниці Анжеліки? Хто з учасниць отримає головний титул цього тижня? Дивіться онлайн проєкт СТБ Супермама сезон 4 випуск 24.

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 23 випуск (ефір від 03.11.2021)