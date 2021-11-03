У сімейному реаліті Супермама 4 сезон 23 випуск від 03.11.2021 своїми новаторськими педагогічними методами поділиться широко обізнана мама Іриша. Ця жінка може похизуватися найдовшим списком професій і навичок, а також вважає себе спеціалістом у всіх галузях.

Іриша – коуч-психолог, а також успішна жінка, яка продає авторську методику зі схуднення. Її спосіб зниження ваги допоміг не одній жінці отримати тіло своєї мрії та стати набагато впевненішою в собі. Але в 23 випуску проєкту Супермама 2021 конкурентки засумніваються у заслугах широко обізнаної мами після ревізії її будинку, а також розмови з її малюками.

Що саме насторожить Іру, Анжеліку й Олену? І чому слова Іриші виявляться далекими від реальності? Дивіться онлайн реаліті Супермама 4 сезон 23 випуск від 03.11.2021 на сайті СТБ і дізнайтеся відповіді просто зараз!

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 22 випуск (ефір від 02.11.2021)