В семейном реалити Супермама 4 сезон 23 выпуск от 03.11.2021 своими новаторскими педагогическими методами поделится широко осведомленная мама Ириша. Эта женщина может похвастаться самым длинным списком профессий и навыков, а также считает себя специалистом во всех отраслях.

Ириша – коуч-психолог, а также успешная женщина, продающая авторскую методику похудения. Ее способ снижения веса помог не одной женщине получить тело своей мечты и стать гораздо увереннее в себе. Но в 23 выпуске проекта Супермама 2021 года конкурентки усомнятся в заслугах широко осведомленной мамы после ревизии ее дома, а также разговора с ее малышами.

Что именно насторожит Иру, Анжелику и Лену? И почему слова Ириши окажутся далекими от реальности? Смотрите онлайн реалити Супермама 4 сезон 23 выпуск от 03.11.2021 на сайте СТБ и узнайте ответы прямо сейчас!

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