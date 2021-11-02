Смотрите онлайн проект Супермама 4 сезон 22 выпуск от 02.11.2021 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе Анжелика, Ириша и Елена заглянут в гости к экс-пацанке Ире Слюнько. Героиня стала известна на всю страну благодаря участию в шоу Від пацанки до панянки. Ира уверяет, что с того времени ей удалось измениться, начать новую жизнь, более того, стать идеальной мамой для 16-летнего сына Владислава.

В 22 выпуске Супермама 2021 года Ирина расскажет, что очень гордится своим ребенком. Влад – самостоятельный парень, который поступил на бюджет в мореходку, живет отдельно от мамы и сам заботится о себе. Хотите узнать, какие на самом деле отношения у Иры с сыном? Интересно увидеть, как живет экс-пацанка? Смотрите онлайн проект Супермама сезон 4 выпуск 22.

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 21 выпуск (эфир от 01.11.2021)