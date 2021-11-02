Дивіться онлайн проєкт Супермама 4 сезон 22 випуск від 02.11.2021 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі Анжеліка, Іриша та Олена завітають у гості до експацанки Ірини Слюнько. Героїня стала відомою на всю країну завдяки участі в шоу Від пацанки до панянки. Іра запевняє, що з того часу їй вдалося змінитися, почати нове життя, ба більше, стати ідеальною мамою для 16-річного сина Владислава.

У 22 випуску Супермама 2021 Ірина розповість, що дуже пишається своєю дитиною. Влад – самостійний хлопець, який вступив на бюджет у морехідку, живе окремо від мами та сам дбає про себе. Хочете дізнатися, які насправді стосунки в Іри з сином? Цікаво побачити, як живе експацанка? Дивіться онлайн проєкт Супермама сезон 4 випуск 22.

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 21 випуск (ефір від 01.11.2021)